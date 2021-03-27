Международные полеты возобновляют с 1 апреля 2021: куда могут улететь жители Краснодарского края

Фото пресс-службы аэропорта Краснодар.

Год назад для жителей Краснодарского края, как и в других регионах страны, ввели жесткие ограничения из-за коронавируса. Кубанцы хорошо помнят и карантинные меры, и пропускной режим. Благодаря тому, что эпидобстановка в регионе улучшилась, множество запретов канули в Лету.

Единственное, что было на замке для жителей края, - международное авиасообщение. Краснодарцам приходилось летать за рубеж из соседнего Ростова или Москвы. Эти пересадки, естественно, отражались на цене билета.

Но, наконец, это табу сняли. Прямые рейсы из аэропортов Краснодара и Сочи возобновляют с 1 апреля. Так что у кубанцев в этот раз есть возможность отдохнуть не только на отечественных курортах. Сейчас специалисты воздушной гавани вместе представителями авиакомпаний готовят список полетных программ по наиболее востребованным направлениям.

- Оперативный штаб принял решение возобновить перелеты в иностранные государства из международного аэропорта Краснодар и Сочи при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. На данный момент мы оперативно обсуждаем маршрутную сеть. Во-первых, будут возобновлены традиционные направления, - сказал в эфире радио «Комсомольская правда» - Краснодар» руководитель по связям с общественностью аэропорта Краснодар Виталий Коренюгин. - Из Краснодара самолеты полетят в Турцию, Узбекистан, Арабские Эмираты, Сербию, Ливан, Израиль, из Сочи - Казахстан, Израиль, Узбекистан, Армения, Беларусь.

Кроме того, ведутся переговоры с европейскими и азиатскими авиакомпаниями по открытии новых направлений из Краснодара.

- Предварительно, есть информация, что некоторые российские перевозчики также начнут возобновление рейсов в Турцию, - добавляет Виталий Коренюгин. - Не исключено, что уже 2 апреля будет первый рейс за рубеж.

Как только будет согласовано расписание муждународных полетов, жителей края сразу уведомят. Актуальное расписание появится на сайтах аэровокзалов.

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