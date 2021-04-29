Фото: sochi.ru.

Стадион «Фишт» стал триумфатором в престижной спортивной премии. Его отметили наградой в номинации «Событие года» за проведение отборочного матча Чемпионата мира по футболу в Катаре 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Престижная спортивная премия проводилась в Москве в рамках форума SportB2B.

Награда была учреждена в 2014 году и вручается спортсооружениям за заслуги в различных областях спорта. Матч между Россией и Словенией состоялся 27 марта 2021 года, где победу одержали наши футболисты со счётом 2:1. Главную футбольную сборную страны в тот день на стадионе поддержали более 13 тысяч болельщиков. Арену строили к XXII зимним Олимпийским играм. В 2014 году на ней проводились церемонии открытия и закрытия зимних Олимпийских и Паралимпийских игр. В 2018 стадион принял несколько матчей Чемпионата мира по футболу. Сейчас стадион «Фишт» является домашней ареной футбольного клуба «Сочи».