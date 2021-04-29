Новая сцена почти готова. Фото: Евгения ХИЛЬКО

Первый спектакль в театре Защитника Отечества в Краснодаре пройдет 6 мая. Постановка называется «Не покидай меня». Это грустная, но удивительно светлая драматическая баллада о войне, любви, чести и чувстве долга, о человеческих ценностях и жестокой необходимости идти на смерть во имя своей Родины.

Актеры репетировали спектакль в другом здании, пока в театре шел ремонт.

Напомним, здание в течение 10 месяцев было закрыто на реконструкцию. Ее провели впервые за 100 лет. Памятник архитектуры буквально разобрали и возвели с нуля, воссоздали декор здания, который был практически утрачен в течение ХХ века, и привели объект к современным нормам и требованиям. После генеральной уборки специалисты еще раз проверят все оборудование и распахнут двери для жителей и гостей города.