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Общество29 апреля 2021 12:02

Первый спектакль в театре Защитника Отечества в Краснодаре пройдет 6 мая

Постановку покажут на новой сцене, которую обновили во время реконструкции
Евгения ХИЛЬКОЕвгения ХИЛЬКО
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Новая сцена почти готова.

Новая сцена почти готова.

Фото: Евгения ХИЛЬКО

Первый спектакль в театре Защитника Отечества в Краснодаре пройдет 6 мая. Постановка называется «Не покидай меня». Это грустная, но удивительно светлая драматическая баллада о войне, любви, чести и чувстве долга, о человеческих ценностях и жестокой необходимости идти на смерть во имя своей Родины.

Актеры репетировали спектакль в другом здании, пока в театре шел ремонт.

Напомним, здание в течение 10 месяцев было закрыто на реконструкцию. Ее провели впервые за 100 лет. Памятник архитектуры буквально разобрали и возвели с нуля, воссоздали декор здания, который был практически утрачен в течение ХХ века, и привели объект к современным нормам и требованиям. После генеральной уборки специалисты еще раз проверят все оборудование и распахнут двери для жителей и гостей города.