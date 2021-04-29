Пасхальные службы в Краснодарском крае 2021: из-за коронавируса богослужения пройдут на улице Фото: Екатерина СИМОХИНА

Пасхальные службы в Краснодарском крае 2021. Уже в ближайшие выходные жители Кубани отметят один из самых значимых религиозных праздников. Богослужения состоятся в Краснодарском крае в ночь на 2 мая.

Уже два месяца жителей Кубани волновал один вопрос: как пройдут Пасхальные службы в Краснодарском крае 2021.

- Провели оперштаб в преддверии праздников. Говорить, что мы вышли из пандемии — преждевременно. Рекомендуем кубанской Митрополии проводить пасхальные богослужения (2 мая) без участия прихожан внутри храма. Люди смогут находиться на улице с соблюдением всех ограничений, – написал в телеграме губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Теперь известно, как пройдут Пасхальные службы в Краснодарском крае 2021. Прямая трансляция ночного богослужения из Свято-Екатерининского кафедрального собора пройдет на региональном телеканале.

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