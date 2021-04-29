Скрин видео: vk.com/chpsochi

Парк развлечений загорелся в горах Сочи. Пожар произошел сегодня, 28 апреля днем на одном из горных курортов. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

По их словам, пламя разгорелось на первом этаже двухэтажного здания «Wonderland». Также они рассказали, что пожарные прибыли на место происшествия в течение нескольких минут. Огонь был потушен в кратчайшее время. Сейчас специалисты выясняют причины возгорания. Информации о пострадавших нет.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, в Сочи произошел лесной пожар на горе Пикет.