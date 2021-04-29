Улица Красноармейская в Краснодаре станет пешеходной на майские праздники

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

На предстоящие майские праздники улица Красноармейская в Краснодаре станет пешеходной. Об этом проинформировали в администрации города.

- На предстоящие длинные майские выходные пешеходной зоной станет участок улицы Красноармейской от улицы Гоголя до Пашковской. Его протяженность составляет около 700 м, - уточнил мэр Краснодара Евгений Первышов.

Прогулочной зоной этот участок улицы будет с восьми вечера 30 апреля до полуночи 12 мая. Проезд машинам здесь запретят.

По-прежнему пешеходной остается и главная улица города - Красная.

Ранее "КП" - Кубань" писала о том, что улицы Рашпилевскую и Красноармейскую в Краснодаре планировали сделать пешеходными по выходным и праздникам. Такие новшества вводятся в рамках проекта «Семь улиц»