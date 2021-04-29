Роспотребнадзор: в Сочи морская вода соответствует норме

Эксперты Роспотребнадзора за весь летний сезон возьмут примерно 5 тыс. проб морской воды Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Работники Роспотребнадзора проводят регулярные исследования морской воды в Сочи. Состояние исследуемых проб показывает хорошее качество воды, сообщает пресс-служба администрации города-курорта.

- Экспертами уже исследовано 69 проб, все показатели в них соответствуют норме. Контроль качества морской воды специалисты проводят каждые 10 дней, - уточнили в пресс-службе.

За весь летний сезон из моря возьмут 5 тыс. проб. Замеры проходят на расстоянии 10 метров от берега.

Ранее "КП" - Кубань" писала о том, что 200 тысяч туристов приедут в Сочи на майские праздники. Город готов принять гостей со всей страны.