В Сочи оползень оставил без воды сотни жителей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Сочи оползень оставил без воды сотни жителей. Он сошел в районе Сухумского шоссе 21/2 и повредил водовод. Сразу после схода оползня на место выдвинулись специалисты водоканала.

- Жители улиц Звездная, Ручей Видный, Шоссейная и Сухумское шоссе на время ремонтных работ остались без воды, – сказали КП – Кубань в пресс-службе МУП «Водоканал» города Сочи.

Сейчас специалисты устраняют последствия схода оползня в Сочи. В ближайшее время вода вернется в дома местных жителей.

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