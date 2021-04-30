В Сочи оползень оставил без воды сотни жителей
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Сочи оползень оставил без воды сотни жителей. Он сошел в районе Сухумского шоссе 21/2 и повредил водовод. Сразу после схода оползня на место выдвинулись специалисты водоканала.
- Жители улиц Звездная, Ручей Видный, Шоссейная и Сухумское шоссе на время ремонтных работ остались без воды, – сказали КП – Кубань в пресс-службе МУП «Водоканал» города Сочи.
Сейчас специалисты устраняют последствия схода оползня в Сочи. В ближайшее время вода вернется в дома местных жителей.
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