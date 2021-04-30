В Краснодаре создали проект реконструкции бывшего кинотеатра «Болгария»

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Мэрия Краснодара разрабатывает проект кинотеатра «Болгария», который хотят превратить в молодежный центр. По задумке, здесь должен быть киноконцертный зал для 400 человек, медиацентр с кабинетом звукозаписи, а также залы для различных мероприятий. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

Однако весь проект будут дорабатывать с учетом мнения жителей краевого центра. Сейчас уже предложили сделать площадки для скейтбординга, паркура и воркаута.

О том, что случилось с кинотеатром и почему его решили переделать в молодежный центр, читайте здесь.