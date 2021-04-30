1 мая в Анапе откроют 15 пляжей, оформленных по новым стандартам

Фото: пресс-служба администрации Анапы

С 1 мая в Анапе заработают 15 пляжей, оформленных по новой концепции, сообщает пресс-служба администрации города. Готовность анапских пляжей к сезону проверил вице-губернатор Александр Руппель.

- В регионе приняли новый стандарт организации пляжного отдыха, и отрадно, что все его соблюдают. Уверен, что вся пляжная территория будет в едином стиле, и это будет настоящая жемчужина края, — отметил Александр Руппель.

К открытию курортного сезона городские пляжи обрели новый дизайн и комфортное оборудование. Пляжи выполнены в едином стиле в светло-бирюзовых тонах.

Здесь появились оборудованные душевые, урны, туалеты, детские площадки, теневые навесы. Пока таких зон отдыха 15, а будет всего 46.

Ранее "КП" - Кубань" писала о том, что курортный сезон-2021 в Анапе откроет фестиваль вина и любви «А. море фест». Масштабное мероприятие в городе-курорте пройдет с 14 по 23 мая.