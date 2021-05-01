В Сочи после оползня в лесу строят новую перемычку водопровода

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Накануне, 20 апреля, из-за обильных осадков в Сочи сошел оползень в районе Сухумского шоссе. Земляная масса повредила магистраль. Без воды остались жители семи улиц. В настоящее время водоснабжение восстановлено.

- Порыв произошёл в труднодоступном месте – в лесном массиве. Спецтехника туда не прошла, на первом этапе в ручном режиме снимали полутораметровый слой грунта. На время работ в микрорайоне организовали подвоз питьевой воды, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский добавил, что после оползня в лесу строят новую перемычку водопровода.

- Оползневые процессы продолжаются, поэтому латать старый водовод мы не будем. В ближайшее время полностью исключим проблемный отрезок водовода из сети, сегодня ночью планируем завершить строительство перемычки на пересечении улиц Шоссейной и Кипарисовой, - написал глава города в своем Telegram-канале.