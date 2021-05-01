Пасхальная служба в Краснодарском крае 2021: онлайн-трансляция

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Пасхальная служба в Краснодарском крае 2021 из Свято-Екатерининского кафедрального собора будет транслироваться в прямом эфире местного телеканала. Также богослужения можно посмотреть в социальных сетях храмы Екатеринодарской епархии.

- В этом году из-за коронавируса по рекомендации Роспотребнадзора Пасхальные богослужения пройдут с ограниченным числом прихожан при соблюдении социальной дистанции и масочного режима. Мероприятия можно посмотреть дистанционно на онлайн-платформах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии.

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