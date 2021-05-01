В Краснодар прибыл Благодатный огонь из Иерусалима

Фото пресс-службы аэропорта

Благодатный огонь прибыл в Краснодар из Иерусалима вечером 1 мая. С трапа самолета его передали священнослужителям Кубанской митрополии.

- Рейс с благодатным огнем прибыл из Тель-авиа прибыл в 19:18, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе аэропорта.

Фото пресс-службы аэропорта

Сегодня Благодатный огонь сошел в храме Воскресения Христова в Иерусалиме. Его сразу передали представителям христианских церквей. Зажженная от огня лампада была доставлена и на Кубань.

- Несмотря на непростое время и множество ограничений у всех верующих сегодня есть возможность получить частицу святыни во время праздничных богослужений. К нам прямым спецрейсом из Иерусалима прибыл Благодатный огонь. Священнослужители всех епархий Кубанской Митрополии развезут лампадки со святыней по всем храмам и церквям края, - написал в своем Telegram-канале губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что Пасхальная служба в Краснодарском крае 2021 из Свято-Екатерининского кафедрального собора будет транслироваться в прямом эфире местного телеканала.