Последние новости на 2 мая 2021: на Кубань прибыл Благодатный огонь из Иерусалима

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Последние новости на 2 мая 2021.

Жители Кубани отмечают Пасху. Во всех храмах края пройдут службы, правда, прихожанам рекомендовано слушать богослужения на улице, не заходя в церковь.

Ранее, напомним, на Кубань прибыл Благодатный огонь из Иерусалима. С трапа самолета его передали священнослужителям Кубанской митрополии. Священнослужители всех развезут лампадки со святыней по всем храмам и церквям края.

В Краснодаре закроют кладбища 2 и 11 мая. Исключение, правда, есть – жителей города впустят только на похороны.

Кстати, три автобуса в Краснодаре поменяют маршрут из-за ремонта на Петра Метальникова. С 5 по 8 мая там будет ограничено движение.

Главного архитектора Сочи подозревают в получении взятки в 75 млн рублей, а его 50-летнего знакомого - в посредничестве. Чиновника задержали силовики во время передачи денег.