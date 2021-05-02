Аномально жарко: В Краснодаре 2 мая зафиксировали +38 градусов

В эти цифры трудно поверить! Фото: Евгения ХИЛЬКО

Май только стартовал, а уже начались температурные аномалии. Казалось бы, только на прошлой неделе жители Кубани ходили в плащах и ждали, когда же распогодится. Заказывали? Держите! 2 мая в Краснодаре установилась настолько жаркая и сухая погода, что температура воздуха в городе прогрелась до 27 градусов.

Но, как известно, под солнечными лучами некоторые поверхности нагреваются гораздо сильнее. Так, например, термометр после обеда показал +38,5 градуса. Причем такая отметка держится уже несколько часов. Дело близится к вечеру, а падать температура, кажется, не собирается. Красноречивое фото, снятое всего час назад, говорит само за себя.

Даже вечером температура не спешит падать. Фото: Евгения ХИЛЬКО

Стоит сказать, рекорд в Краснодаре не побит. Дело в том, что синоптики за основу берут значения температуры воздуха.

- Последний раз аномально жарко в кубанской столице было 67 лет назад. 2 мая 1954 года было +31 градус, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» на метеостанции. - Самый холодный день был в 1988 году - тогда 2 мая было лишь 1,7 градуса выше нуля.

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