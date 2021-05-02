Шашлыки отменяются: В Краснодарском крае 4 мая обещают аномальные ливни

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

То, что сейчас творится за окном, иначе как праздником не назвать. Яркое солнце, практически летние температурные отметки и ни намека на тучи. О чем еще можно мечтать, когда каждый майский день запланирован под пикники. Но уже в начале следующей недели шашлыки у жителей Кубани могут накрыться медным тазом.

Дело в том, что во вторник, 4 мая, погода может резко испортиться. Краснодарский край попросту «зальет», могут прогреметь майские грозы. Причиной тому станет хмурый циклон, который накроет всю территорию региона. Из-за этого громыхать будет буквально в каждом районе Кубани.

- 4 мая местами ожидается кратковременный дождь и гроза, Днем и вечером в отдельных районах - сильный ливень, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

При этом ветер будет около 6 метров в секунду, но ближе к пятому числу усилится до 12-14 метров в секунду.

Что будет показывать 4 мая термометр за окном? Темперетура воздуха ночью - 10-15 градусов, днем воздух прогреется до 17-22 градусов.

На Черноморском побережье тоже будут ходить тучи. Ливень не прогнозируют только в Анапе, правда, прогноз в может измениться. облачно с прояснениями. Ветер ожидается западный с переходом на северо-восточный 6-11 метров в секунду местами порывы достигнут 12-17 метров в секунду.

- Темперетура воздуха ночью будет держаться на отметках 10-15 градусов, а днем воздух прогреется до 18-22 градусов, - добавляют в Краснодарском гидрометцентре.

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