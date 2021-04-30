Где в Краснодаре пожарить шашлыки

А за барбекю в гаражах можно схлопотать штраф Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Близятся длинные весенние выходные, в этом году жители России будут отдыхать с 1 по 10 мая. Кто-то отправится в путешествие, кто-то поедет заниматься дачными делами, а для тех, кто решил отдохнуть не покидая столицы Кубани, мы подготовили краткий гайд мест, где можно пожарить шашлыки и весело провести время с семьей или друзьями.

Беседки на Затоне

Фото: соцсети

Самое популярное место для любителей пикников в Краснодаре – Затон или беседки в парке 30-летия Победы. Прекрасный вид на реку, аренда беседок в разумных пределах, близость и к городу, и к зеленым зонам – все здесь.

Барбекю-парк в Юбилейном

Фото: соцсети

Второе по популярности местечко для любителей шашлыков в Краснодаре – беседки на Рождественской набережной. Здесь и лавочки, и деревянные столы, и электричество с водой – все для удобства отдыхающих и на удалении друг от друга. Живописный вид на реку Кубань, а также прокаты велосипедов и другие попутные развлечения. Аренда беседок платная.

Гидрострой

Фото: соцсети

Тут можно отправиться в район озер Старая Кубань. Одно из очень немногочисленных мест, где можно позагорать или устроить пикник. Тут также можно арендовать беседки с мангалами или же посидеть на травке у воды и покормить уточек.

Берег Караманов в Пашковке

Фото: соцсети

Пашковский микрорайон - красивый и зеленый, с частными домиками в окружении цепи озер Карасуны. Здесь также можно спокойно арендовать мангал или же отправиться к берегу водоема на пикник с уличными развлечениями – поиграть в футбол, теннис и насладиться тишиной природы.

В часе езды от города

Да, для любителей шашлыков в самом Краснодаре не так много мест, однако пикник с мангалом можно устроить и за чертой города – в часе езды. Беседки можно забронировать в поселке Ильском, Северском, Афипском, станице Пластуновской или же селе Фанагорийском, что вблизи Горячего Ключа.

Кроме того, в новых ЖК также предусмотрены зоны для барбекю.

Отметим, что жарить шашлыки в Краснодаре можно только в специально отведенных для этого местах. Всех любителей устроить барбекю-пати за гаражами ждут не только недовольные взгляды соседей, но и штрафы от администрации.

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