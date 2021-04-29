Порадовать внутреннего ребенка. В краснодарском парке Галицкого распускаются редкие цветы

Фото: instagram.com/officialparkkrasnodar

В краснодарском парке Галицкого распускаются редкие цветы. Помимо сакуры и виолы, здесь расцвел флокс. Это травянистые растения семейства Синюховые.

Считается, что родина флоксов – Северная Америка. Именно оттуда они были завезены в Европу. Но прижились только в Англии. Впервые в Россию растения завязли около 150 лет назад.

Фото: instagram.com/officialparkkrasnodar

Они имеют соцветие в форме шапочки и напоминают пылающие факелы. Именно поэтому они получили название – флоксы. В переводе с греческого это означает пламя.

Сейчас флоксы идут в парке Галицкого. Они являются самым популярным цветущим многолетникам. По популярности они уступают только пионам.

Местным жителям так полюбились новые обитатели парка, что они готовы отстоять огромную очередь ради пары кадров с фоксами.

- Ой, они шикарно тут разместились! Издалека цветной ковер! Невероятные растения! – самый частый комментарий в социальных сетях.

Фото: instagram.com/officialparkkrasnodar

Вместе с полями лаванды фоксы стали самым популярным местом в парке Краснодар. Ради пары фотографий люди готовы ехать даже за двести километров.

- Какие они красивые! Мы из Лабинска специально ехали. Боялись, что не успеем застать их, как было с лавандой, – говорит Мария.

Фото: instagram.com/officialparkkrasnodar

Однако цветы не единственная достопримечательность парка Краснодар. Недавно здесь установили новые скульптуры. Ансамбль из четырех фигур получил название Внутренний ребенок. Композиция должна напоминать людям, что даже в тяжелые минуты жизни, нужно закрыть глаза и вернуться в место – источник радости для нас.

Новый арт-объект расположился в парке на пересечении улиц Школьной и Восточно-Кругликовской.

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Они появились на площадке рядом с платанами-лавочками (подробнее).