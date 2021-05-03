Уникальное озеро в Анапе снова наполнилось водой

Кипарисовое озеро — уникальная природная достопримечательность в Сукко.

Кипарисы с озера в долине Сукко снова утопают в воде. Обильные дожди наполнили искусственный водоем, состояние которого с прошлого лета вызывало серьезные опасения. Засуха оголила корни реликтовых деревьев и вынудила руководство природного парка установить здесь ограждения, чтобы их не затоптали многочисленные туристы.

Напомним, чтобы уникальные болотные кипарисы не погибли, их поливали из пожарных машин. Два раза в неделю к деревьям подъезжали автомобили и выливали под корни несколько тонн воды. Так только можно было сохранить кипарисы.

- В апреле сложились идеальные погодные условия для восстановления пруда в Сукко. Вода обновилась, очистилась и затопила некогда сухой участок водоема. Кипарисовая роща вот-вотуже зазеленела, - радуются в долине Сукко.