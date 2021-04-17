Кипарисовая роща вот-вот зазеленеет: апрельские дожди подпитали уникальные деревья в Анапе

Фото: https://www.instagram.com/dolina_sukko/

Кипарисовое озеро несколько месяцев стояло высохшим. Из-за летней засухи вода в ней испарилась, и чтобы уникальные болотные кипарисы не погибли, их поливали из пожарных машин. Два раза в неделю к деревьям подъезжали автомобили и выливали под корни несколько тонн воды. Так только можно было сохранить кипарисы.

Анапчане надеялись, что снежная зима и осенние дожди подпитают озеро, но он не наполнялось водой. Чудо случилось лишь после обильных апрельских ливней.

Кипарисовое озеро постепенно наполняется водой. ФОто: https://www.instagram.com/dolina_sukko/

- В апреле сложились идеальные погодные условия для восстановления пруда в Сукко. Вода обновилась, очистилась и затопила некогда сухой участок водоёма. Кипарисовая роща вот-вот зазеленеет, - радуются в долине Сукко.

Летом экологи били тревогу – кипарисовое озеро в Анапе питает ручей, который тоже высох.

Кипарисовое озеро постепенно наполняется водой. ФОто: https://www.instagram.com/dolina_sukko/

- Озеро в Сукко не природное, но к нему тянется ручей, который его и питает, - рассказал член экологического совета при губернаторе Кубани Вениамин Голубитченко. – Этот ручей даже в самые засушливые годы тек в озеро, и поэтому хоть небольшая лужица да оставалась. А тут и он пересох.

Кипарисовое озеро постепенно наполняется водой. ФОто: https://www.instagram.com/dolina_sukko/

Кстати, у засухи был и плюс - впервые за 86 лет на высохшем озере проросли семена молодых кипарисов. До этого они просто не могли прорости из-за того, что попадали в воду и тут же гнили.

Кипарисовое озеро постепенно наполняется водой. ФОто: https://www.instagram.com/dolina_sukko/

И для того, чтобы поросль не уничтожили туристы, всходы огородили. А когда молодые кипарисы чуть окрепли, их пересадили в питомник. Всего было 153 саженца. Но чтобы они выросли на два метра, уйдет до 10 лет. Растут кипарисы очень долго.

Летом на высохшем дне озера взошли молодые кипарисы. Фото: Минприроды Краснодарского края

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Кипарисовое озеро в Сукко Последние несколько лет Кипарисовое озеро в Сукко регулярно мелькает в лентах блогеров. Еще бы — такого места в России больше не найти. Дело в том, что болотные кипарисы растут только в Северной Америке, и то, что они прижились в Краснодарском крае, — настоящее чудо (продолжение)