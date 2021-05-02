Фото с места происшествия. Фото: София ФОМЕНКО

Появились фотографии с места пожара в доме на улице Новокузнечной в Краснодаре.

Фото с места происшествия. Фото: София ФОМЕНКО

На снимках видно, как огонь прошелся практически по всему зданию.

Фото с места происшествия. Фото: София ФОМЕНКО

На стенах, дверях и оконных проемах - черные следы сажи и копоти.

Фото с места происшествия. Фото: София ФОМЕНКО

Напомним, днем 2 мая в одноэтажном здании вспыхнул огонь. Очевидцы, заметившие клубы черного дыма, набрали номер спасателей. Огнеборцы приехали на место ЧП достаточно быстро. Но пожар к тому времени уже успел распространиться на площади в 50 квадратных метров.

- В 15:36 пожар полностью потушили, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Фото с места происшествия.

Соседние дома и постройки, к счастью, не пострадали, травмы никто из людей не получил. Сейчас рассматриваются разные причины возгорания. Как удалось узнать «КП» - Кубань», по одной из предварительных версий пожар могу случиться из-за умышленного поджога.

При этом отмечается, что также будут изучаться и другие версии. Сейчас специалисты изучат вещественные доказательства и установят точную причину возникновения пожара.