Спортсмены-батутисты

Кубанские спортсмены выиграли чемпионат Европы по прыжкам на батуте в Сочи. Среди 300 представителей разных стран в этом виде воспитанники местной школы стали лучшими. Их поздравил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

- Поздравляю Сусану Кочесок, Галину Бегим, Яну Павлову, Александра Лисицина, Ирину Силичеву, Марию Михайлову и Александру Янину с заслуженной победой и желаю новых достижений! - написал в своем тг-канале глава региона.

Напомним, первым олимпийским чемпионом по прыжкам на батуте стал кубанец Александр Москаленко.