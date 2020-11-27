«Детектор правды» прошел первый олимпийский чемпион по прыжкам на батуте Александр Москаленко

Александр Москаленко

Александр Москаленко - первый в истории олимпийский чемпион по прыжкам на батуте, 14-кратный чемпион мира, обладатель самого большого количества золотых медалей за всю историю этого вида спорта. Его результаты до сих пор никто не может превзойти. Когда завершил спортивную карьеру, работал главой департамента по физической культуре и спорту Краснодарского края, был советником губернатора Кубани, депутатом ЗСК, руководил училищем олимпийского резерва. Сегодня он член исполнительного комитета Федерации прыжков на батуте России, председатель Краснодарской краевой федерации.

Александр Москаленко прошел наш «Детектор правды» и рассказал о своей семье, о том, что для него спорт, и почему сейчас выбирает гамбургер, а также о том, каким имуществом владеет и многое другое.

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Мы не спрашиваем у гостей о творческих планах, не просим подбить итоги года – мы задаем вопросы, которые покажут человека совершенно с другой стороны. «Детектор правды» проходят политики, чиновники, блогеры, деятели культуры и искусства, урбанисты, активисты, музыканты и многие другие.

Вопросы героям задает главный редактор «КП»-Кубань» Ольга Шахова.