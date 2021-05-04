Фото: sochi.ru.

Фонтаны в Сочи заработают в День города. Открытие каскада из 12 водных сооружений состоится в сквере у концертного зала «Фестивальный». Об этом сообщили в мэрии курорта.

За несколько месяцев реконструкции обновили весь сквер. Привели в порядок чаши фонтанов, наладили оборудование, заменили брусчатку и уличные фонари, установили новые скамейки.

Последний раз ремонт здесь проводили 10 лет назад.

Сейчас ведется работа по озеленению - обрезка деревьев, замена газона, высадка цветов и кустарников. Все работы будут завершены ко Дню города, который намечен на 29 мая.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, в Сочи ремонтируют фонтаны у концертного зала «Фестивальный».