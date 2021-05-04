Названы самые зараженные коронавирусом районы Краснодарского края 4 мая

За последние сутки в Краснодарском крае зафиксировано еще 95 заразившихся коронавирусной инфекцией – это один из самых низких показателей за полгода. Случаи заболевания были обнаружены в 28 муниципальных образованиях Кубани. Традиционно рейтинг возглавляет Краснодар - 17 положительных результатов на коронавирус.

Также региональный оперштаб огласил районы, которые вошли в так называемый топ с самым большим количеством зараженных за последние 24 часа.

Возглавил рейтинг Динской район (+10 заболевших).

- Далее в списке идут Каневской, Выселковский и Северский районы, где выявлено по 4 новых заразившихся, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе Краснодарского края.

Отметим, что пандемия коронавируса на Кубани идет на спад. Уже вторые сутки подряд в регионе фиксируется менее 100 новых случаев заражения инфекцией.

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