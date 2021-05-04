Фото: sochi.ru.

Департамент архитектуры Сочи возглавил Михаил Петухов. Ранее он занимал должность заместителя директора этого же ведомства. Также в его послужном списке служба в следственных органах и органах прокуратуры. Об этом заявили в пресс-службе курорта.

Как указано на сайте администрации Сочи, Михаил Петухов назначен исполняющий обязанности с 1 мая 2021 года.

Напомним, бывшего руководителя департамента Сергея Добромыслова ранее арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело. А в мэрии сообщили, что чиновник уволен.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, СК: директора департамента архитектуры Сочи подозревают в получении взятки в 75 млн рублей.