Мэр Краснодара празднует свой День Рождения

Мэр Краснодара Евгений Первышов на радио "Комсомольская правда"-Кубань" Фото: Сергей НАДЕЖДИН

Сегодня, 4 мая, свой День Рождения празднует мэр города Краснодара Евгений Первышов. Он стал главой кубанской столицы в 2016 году, а спустя два года его наградили медалью «За выдающийся вклад в развитие Кубани» I степени.

Первышов начал свою карьеру в администрации в 2012 году с должности заместителя начальника управления муниципального контроля, до этого он работал в ЗАО «Краснодарский нефтеперерабатывающий завод», с 2005 по 2009 годы был замдиректора МУП «Парк 30-летия Победы». В 2009–2012 годах возглавлял МУП «Институт Горкадастрпроект». Избирался депутатом городской думы Краснодара четвертого и пятого созывов. А в этом году подал документы на праймериз от «Единой России». Подробнее о жизни и пути мэра Краснодара читайте здесь.

«КП»-Кубань» поздравляет главу Краснодара с праздником и желает Евгению Первышову непрерывного развития, больших идей и мудрости в решениях. С Днем Рождения!