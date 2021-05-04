Фото: Прокуратура Краснодарского края.

Долг в 1 миллион рублей погасил директор хлебокомбината в Сочи. В Лазаревском районе директор предприятия с начала 2021 года не выплачивал сотрудникам зарплату. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Правоохранители провели проверку соблюдения трудового законодательства на предприятии. В ходе которой выяснилось, что с января этого года у директора перед 21 работником предприятия накопился долг свыше 1,2 млн рублей.

На руководителя предприятия завели уголовное дело по статье 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы свыше двух месяцев).

Сегодня, 29 апреля зарплатный долг погашен в полном размере.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, в Краснодаре работникам организации выплатили долг по зарплате.