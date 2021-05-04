Фото: sochi.ru.

В Сочи временно ограничат движение. Это связано с выставкой военной техники в Центральном районе курорта. Об этом сообщили в пресс-службе города.

С 18.00 7 мая до 15.00 9 мая в связи с организацией выставки военной техники в Центральном районе Сочи будет временно ограничено движение транспортных средств и парковка автотранспорта.

Ограничения будут действовать на участке улицы Войкова от пересечения с улицей Несебрской до Курортного проспекта и на улице Кооперативной от пересечения с переулком Электрическим до примыкания к улице Войкова.

Мэрия курорта просит автовладельцев заранее скорректировать свои маршруты.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, в Сочи 9 и 10 марта ограничат движение у Зимнего театра.