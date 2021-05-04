В Краснодаре первый спектакль в Театре Защитника Отечества покажут в прямом эфире

Обновленный Театр Защитника отечества в Краснодаре. Фото: пресс-служба мэрии города

В Краснодаре закончилась реставрация крупного здания культуры – Театра Защитника Отечества, что на Красноармейской,48. Полностью он откроется 9 мая, однако премьера первого спектакля состоится уже 6 числа. Правда посмотреть спектакль-драматическую балладу можно будет только онлайн. Такие меры приняла администрация из-за сохраняющегося карантина.

Первым представлением в обновленном театре станет драма по пьесе Алексея Дударева «Не покидай меня». Трансляцию можно будет увидеть на телеканале Кубань24 в 13:00.

Ежедневно над реставрацией театра трудились более ста человек. Здание воспроизвели до мельчайших подробностей – вплоть до цвета фасада. Сейчас там есть современная сцена, два зала, новое оборудование и удобные гримерки, а также музейное пространство.