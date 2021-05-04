На Кубани женщина за рулем джипа устроила ДТП с пятью пострадавшими

Фото: отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Крупная авария случилась в Мостовском районе 3 мая. На въезде в Псебай со стороны Карачаево-Черкесской республики 55-летняя женщина из Абинска не справилась с управлением УАЗ «Патриот» с прицепом. Машина вместе с пассажирами улетела в кювет.

- Среди пострадавших – три женщины (в том числе сама водитель), а также 10-летняя девочка и 14-летний подросток. Детей с разными травмами госпитализировали в Лабинскую больницу, - сообщили «КП»-Кубань» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Точные обстоятельства аварии и причины случившегося устанавливаются.

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