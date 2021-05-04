В парке Галицкого высадили новую партию слоновых пальм

Фото: пресс-служба парка Краснодар

В знаменитом парке Галицкого в Краснодаре наступила настоящая весна – бьют ключом фонтаны и вовсю цветут экзотические деревья. Не хватало только пальм, и вот они появились. Несколько деревьев под названием чилийская юбея с другого конца Земли высадили на одной из полянок недалеко от стадиона. О пополнении в семье слоновых пальм сообщили в пресс-службе самого парка.

Фото: пресс-служба парка Краснодар

Отметим, что этот вид растения называется слоновым только в России. В других странах это дерево носит название «медовая пальма».

А тем временем в Краснодаре высадят более 300 видов цветов по всему городу. Дожди и плохая погода закончились, а значит наступило самое время для высадки живых растений.