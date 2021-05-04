Строительная компания АСК в преддверии Дня Победы провела акцию «Фильмы Победы во дворе»

Фото: пресс-служба СК "АСК"

Жители всех возрастов собрались во дворах своих домов, чтобы вместе с детьми посмотреть фильмы о Победе, рассказать им о подвиге народа-победителя. Организатором акции выступила строительная компания АСК. Мероприятие организовано для жителей микрорайона Гидростроителей, жилых комплексов "Премьер", "Ясный", "Мелодия", "Рассвет", "Восход". Акция пройдет 4 и 7 мая 2021.

Все желающие под открытым небом смогут посмотреть легендарные фильмы «Офицеры» и «В бой идут одни старики».

Фото: пресс-служба СК "АСК"

Перед кинопоказом дети приняли участие в конкурсе стихов, посмотрели мультфильмы о Победе и получили подарки от компании АСК.

С каждым днем ветеранов Великой Отечественной войны становится все меньше. Наша главная задача – помнить о подвигах предков, научить детей патриотизму и объяснить им ценность победы. Любимые советские фильмы лучше всего передают атмосферу военных лет, именно поэтому акцию с удовольствием поддержали жители микрорайона Гидростроителей.

Строительная компания АСК входит в состав холдинга АВА Групп. По итогам I квартала 2021 года заняла первое место в регионе по объему ввода домов в эксплуатацию. Жилой комплекс Role Clef единогласным решением жюри и открытого голосования на сайте ЕРЗ признан лучшим проектом в Краснодаре.