Житель Краснодара выиграл на майские праздники в лотерею 11,9 млн рублей

Майские праздники стали для одного из жителей Краснодара еще радостнее - он выиграл в лотерею почти 12 млн рублей Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Житель Краснодара выиграл на майских праздниках в лотерею 11 921 510 рублей. Победитель пока не обратился за получением своего выигрыша, сообщают организаторы лотереи.

Выигрышным для краснодарца стал всего один билет, который он купил за 150 рублей. Житель краевого центра угадал все выигрышные числа комбинации в первой и второй части билета.

Как сообщают в пресс-службе компании, повезло 14 россиянам, выигравшим от 100 тыс. до 1 млн рублей. Всего победными стали 87 билетов.

Ранее "КП" - Кубань" писала о том, что на Кубани тяжелобольной ребенок выиграл укол за 2 миллиона долларов в лотерею. У малыша спинальная мышечная атрофия, которая могла привести к смерти.