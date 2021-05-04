Доля контрафактных сигарет на Кубани выросла до 11%

Краснодарский край входит в пятерку регионов-лидеров по доле контрафактных сигарет в Южном федеральном округе Фото: Иван Макеев

Краснодарский край занял 4 место в ЮФО по продаже нелегальных сигарет. Такие данные приводят специалисты аналитического исследования табачного рынка Kantar TNS. Показатель контрабанды в первом квартале 2021 года составил 10,7%.

В целом Южный федеральный округ остается одним из лидеров в стране по выпуску нелегальных сигарет по стране - 16,4%. Его опережает Москва и Московская область.

- Ухудшение ситуации наблюдается по всей стране, в том числе в федеральных центрах. Так, Москва является крупнейшим по объему нелегальных сигарет субъектом страны — в центре города открыто продают нелегальные табачные изделия, - отмечают эксперты.

К примеру, в 2019 году в 17 раз вырос объем ввоза контрабандных сигарет на Кубань из Абхазии. 50% подделки - это марки известных сигаретных брендов.

Ранее "КП" - Кубань" писала о том, что в Армавире силовики раскрыли нелегальный цех по производству сигарет. Современный конвейер выпускал до 5 тыс. табачных изделий в минуту.