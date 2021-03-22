В Армавире силовики раскрыли нелегальный цех по производству сигарет

Фото: Южное таможенное управление

Таможенники и сотрудники ФСБ накрыли подпольную табачную фабрику в Армавире.

Правоохранители изъяли 230 тыс. готовых пачек сигарет, более 10 тонн табачного сырья, 428 тыс. пустых упаковок.

Современный конвейер выпускал до 5 тыс. штук сигарет в минуту. На другом конвейере шел процесс упаковки.

Контрафактный табак был изначально задержан в грузовике 9 марта. Автомобиль ехал из Армавира в Ростов-на-Дону. В кузове оперативники обнаружили безакцизные сигареты Marlboro, ВT, ТU-134, Stewardess, «Космос».

Основная масса табачных изделий отправлялась в Москву. Еще в феврале этого года правоохранителями была изъята продукция этой подпольной фабрики в размере 428 тыс. упаковок и еще 55 ящиков с готовыми фильтрами.

Идет расследование, сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

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