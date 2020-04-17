Задержанный вор в законе Коба Краснодарский был «коронован» в Греции

Продолжается расследование уголовного дела вора в законе Кобы Краснодарского, которого задержали в марте 2020 года в краевом центре. 47-летнего Кобу Дзидзишвили подозревают в занятии высшего положения в преступной иерархии (статья 210.1 УК РФ).

По версии следствия, он раздавал указания и распоряжения в преступных кругах, а также распространял и сохранял преступные традиции и обычаи криминальной среды.

Тем временем, стали известны подробности биографии задержанного вора в законе. Коба Краснодарский был «коронован» в Греции авторитетами Вадиком Краснодарским и Ромой Краснодарским еще в мае 2012 года, имевших отношение к клану Деда Хасана. Несмотря на то, что статус Кобы пытались оспаривать в криминальных кругах, «вор в законе» имел большое влияние.

- С мая 2012 год по настоящее время Коба Дзидзишвили, действуя умышленно из корыстных побуждений, согласно существующим негласным нормам и правилам всех лиц, имеющих более низкий криминальный статус, подчиняться его воле, указаниям и распоряжениям, пользуется у лиц, придерживающихся криминальной идеологии, безоговорочным авторитетом, обладает организационно-распорядительными функциями, придерживается, распространяет и сохраняет преступные традиции и обычаи, имеет опыт преступной деятельности, имеет сферу своего влияния на территории Краснодарского края, где занимает высшее положение в преступной иерархии, - сообщил «КП-Кубань» источник в правоохранительных органах.

Если вину Кобы Краснодарского докажут, он может отправиться в колонию на срок от восьми до пятнадцати лет.

Это его далеко не первое задержание. В апреле 2013-го Дзидзишвили разбойничал со своей бандой на просторах Кубани и соседней Ростовской области. Коба Краснодарский подмял под себя так называемых «барсеточников» - мелких воров, промышлявших кражами кошельков.

Он был судим за бандитизм, вымогательство, разбои, в октябре 2018 года покинул колонию в Красноярске.

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