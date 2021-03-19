Сочинский «вор в законе» Гочо задержан в Черногории

Фото: архив КП

Сочинский «вор в законе» Тенгиз Думоев (Гочо) задержан в аэропорту Черногории. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

- Фигурант был задержан в аэропорту Подгорицы, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Он обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, подозреваемый незаконно получал пенсию более 20 лет, причинив ущерб ПФР на 1 млн рублей.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что продолжается расследование уголовного дела вора в законе Кобы Краснодарского, которого задержали в марте 2020 года в краевом центре. 47-летнего Кобу Дзидзишвили подозревают в занятии высшего положения в преступной иерархии (статья 210.1 УК РФ).

По версии следствия, он раздавал указания и распоряжения в преступных кругах, а также распространял и сохранял преступные традиции и обычаи криминальной среды.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Задержанный вор в законе Коба Краснодарский был «коронован» в Греции

Стали известны подробности биографии Кобы Дзидзишвили (читать далее)