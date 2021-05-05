В одном из районов Кубани отменили запрет на посещение кладбищ в Радоницу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Крымском районе Краснодарского края отменили запрет на посещение кладбищ в Радоницу. Ранее он был введен в муниципалитете из-за угрозы распространения коронавируса.

- В прошлом году из-за пандемии в родительский день мы не посещали кладбища, что помогло избежать очередной волны коронавируса – написал в инстаграме глава Крымского района Сергей Лесь. – В этом году прошу строго соблюдать все требования Роспотребнадзора при посещении кладбищ.

Чиновник попросил местных жителей не забывать про обязательное ношение масок, рекомендовал воздержаться от поминальных обедов у могил и сбор большими группами.

- Эти простые правила помогут избежать всплеска заболеваемость. Конечно, навестить своих ушедших родственников - очень важно, но не менее важно сохранить жизнь и здоровье своих родных и близких, – добавил Сергей Лесь. Напомним, что ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев попросил глав муниципалитетов самостоятельно принять решение о работе кладбищ в Радоницу.

- Решением оперштаба рекомендовано ограничить посещение кладбищ с 1 по 12 мая. Но окончательное решение будут принимать главы муниципалитетов, исходя из эпидобстановки на местах, - сказал глава.

Кстати, несмотря на возможный запрет на посещение кладбищ в Радоницу, 11 мая останется выходным днем на Кубани.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Краснодарском крае на Радоницу могут ограничить вход на кладбище

Такую меру введут из-за пандемии (подробнее).