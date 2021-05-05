В Краснодарском крае 5 мая зафиксировали 98 новых случаев заболевания коронавирусом

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Кубани 5 мая подтвердились 98 новых случаев заболевания коронавирусом. Среди зараженных – 42 мужчины и 56 женщин, в том числе трое детей. Возраст заболевших – от трех до 94 лет.

В краевом центре обнаружили 23 случая, в Сочи – десять, в Анапе – девять. В Лабинском районе заразились восемь человек, в Павловском, Отрадненском и Новокубанском районах – по четыре. По три новых пациента в Армавире, Белореченском, Мостовском, Апшеронском районах. По два случая подтверждено в Новороссийске, Геленджике, Туапсинском, Абинском, Ейском, Тимашевском, Приморско-Ахтарском, Северском, Славянском, Кущевском районах. По одному – в Горячем Ключе, Динском, Ленинградском, Крымском районах.

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