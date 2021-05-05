Фото: sochi.ru.

Форум журналистов Кубани стартовал в Сочи. В нем примут участие руководители федеральных и международных изданий. Об этом рассказали в мэрии курорта.

Мероприятие продлится два дня - 5 и 6 мая. Основной темой станет развитие медиа в цифровом формате.

В форуме участвуют главы районных и краевых газет, радиостанций и телеканалов. Для них руководители федеральных средств массовой информации проведут лекции и мастер-классы.

Организатор форума Союз журналистов Кубани при поддержке департамента информационной политики края и администрации Сочи.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, в Сочи продолжается Форум современной журналистики «Вся Россия-2020».