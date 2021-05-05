Фото: t.me/sochi_today.

В Сочи неизвестные снесли скульптуру Рыжего из «Иванушек-Интернешнл». Инцидент произошел в ночь с 4 на 5 мая. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Кто это сделал и для чего - пока остается неизвестным. Судя по комментариям в соцсетях, причиной мог стать как акт вандализма, так и износ конструкций, на которой была закреплена данная композиция.

Скульптуру установили два года назад на Платановой аллее и назвали «Счастливчик», ее прототипом стал известный российский певец Андрей Григорьев-Апполонов. Фигура артиста - популярное место для селфи.

Сейчас на месте работают специалисты, которые восстанавливают скульптуру.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, рыжий из «Иванушек» открыл памятник самому себе в Сочи.