Водитель в Сочи сбил на переходе ребенка насмерть

В Сочи трагедия произошла на нерегулируемом переходе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сочи водитель легкового автомобиля сбил насмерть ребенка. Трагедия произошла на нерегулируемом переходе, сообщает пресс-служба ГИБДД по Краснодарскому краю.

- Мальчик, которому было 12 лет, переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. 50-летний водитель ехал на скорости и не успел затормозить, - уточнили в ведомстве.

Ребенок получил травмы, не совместимые с жизнью. Сейчас ведется проверка. Возбуждено уголовное дело, водителя по статье 264 УК РФ ("Нарушение ПДД") могут посадить на пять лет.

Ранее "КП" - Кубань" писала о том, что на Кубани женщина за рулем джипа устроила ДТП с пятью пострадавшими. Среди пострадавших двое детей.