Сочинский национальный парк отмечает день рождения. В честь праздника на курорте высадили аллею сосен. Об этом сообщили в пресс-службе города.

Первый национальный парк России - был образован в 1983 году.

В день основания, 5 мая в парке "Дендрарий" было высажено 38 саженцев сосны Эллиота.

Это мексиканское дерево в нашей стране разводят только на Черноморском побережье Сочи ввиду его теплолюбивости.

Высаженную аллею можно увидеть в «Дендрарии» в северо-американском отделе парка.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, в Сочи с теплолюбивых растений в парке «Дендрарий» снимают защитные чехлы.