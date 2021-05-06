Скрин видео: vk.com/dtpsochi.

Вандалы, снесшие статую Рыжего из «Иванушек» задержаны в Сочи. Их удалось вычислить с помощью видеонаблюдения, установленного рядом здания. В сети распространились кадры, на которых видно, как двое мужчин сносят скульптуру известного певца.

Полиция их уже задержала. Сейчас сотрудники их опрашивают и пытаются выяснить, чем же им не угодила статуя, установленная в честь знаменитого сочинца Андрея Григорьева-Апполонова.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, в Сочи неизвестные снесли скульптуру Рыжего из «Иванушек-Интернешнл».