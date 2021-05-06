Травмированной в поезде пассажирке помогут вернуться из Сочи домой

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В Сочи туристка получила в поезде ушиб позвоночника, когда на нее упал багаж. Сотрудники компании вышли с ней на связь для установления всех обстоятельств произошедшего.

- В пути к поездной бригаде женщина не обращалась, медицинскую помощь оказать ей не просила, факт травмы у начальника поезда не фиксировала, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе АО «ФПК».

В ходе разговора с представителем компании, пенсионерка пояснила, что когда стала вытаскивать чемодан из-под полки, то не зафиксировала ее. В этот момент поезд начал движение, женщина ударилась и "сорвала" спину. Пассажирке будет оказана помощь при переоформлении билетов.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что сочинская туристка получила в поезде ушиб позвоночника, когда на нее упал багаж. Теперь пенсионерка вместо отдыха в санатории лечится в местной больнице.