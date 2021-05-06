Отключения горячей воды в Краснодаре: стали известны даты отключений и списки улиц

В Краснодаре начинается пора традиционного весенне-летнего "обезвоживания" Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Краснодар начинает входить в традиционную полосу "обезвоживания". В городе начинаются плановые отключения горячей воды.

АО "АТЭК" опубликовало даты отключений, список улиц и котельных Краснодара.

Вот список котельных и домов, где жителиКраснодара останутся без горячей воды.

Котельная Сормовская, 167

11.05-25.05

Сормовская, 167/1

Котельная 1-й проезд Ведомственный, 9

11.05-25.05

Ведомственная, 8;

Кр. Партизан, 559;

Одесская, 20, 22

Котельная Колхозная, 20/1

25.05-8.06

Колхозная, 18, 20, 22, 24, 26,

Радищева, 5

Котельная Елизаветинская, очистные сооружения

12.05-26.05

Очистные сооружения, 2 лит. от А до Ф

Котельная Дзержинского, 97

17.05-28.05

Дзержинского, 40, 97

Котельная Тургенева, 23/1

11.05-21.05

Тургенева, 23

Котельная Новосельская, 13

24.05-7.06

пос. Березовый

Котельная пос. Березовый, 37/10

11.05-25.05

пос. Березовый

Котельная 16-й полевой участок

24.05-7.06

Волховская, 12, 2, 4, 6, 8;

Комарова, 17, 19;

пр. Тверской, 1, 3, 5, 6, 7;

16-й полевой участок, 11.

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