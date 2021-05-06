Отключения горячей воды в Краснодаре: стали известны даты отключений и списки улиц

В Краснодаре начинается пора традиционного весенне-летнего "обезвоживания"
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Краснодар начинает входить в традиционную полосу "обезвоживания". В городе начинаются плановые отключения горячей воды.
АО "АТЭК" опубликовало даты отключений, список улиц и котельных Краснодара.
Вот список котельных и домов, где жителиКраснодара останутся без горячей воды.
Котельная Сормовская, 167
11.05-25.05
Сормовская, 167/1
Котельная 1-й проезд Ведомственный, 9
11.05-25.05
Ведомственная, 8;
Кр. Партизан, 559;
Одесская, 20, 22
Котельная Колхозная, 20/1
25.05-8.06
Колхозная, 18, 20, 22, 24, 26,
Радищева, 5
Котельная Елизаветинская, очистные сооружения
12.05-26.05
Очистные сооружения, 2 лит. от А до Ф
Котельная Дзержинского, 97
17.05-28.05
Дзержинского, 40, 97
Котельная Тургенева, 23/1
11.05-21.05
Тургенева, 23
Котельная Новосельская, 13
24.05-7.06
пос. Березовый
Котельная пос. Березовый, 37/10
11.05-25.05
пос. Березовый
Котельная 16-й полевой участок
24.05-7.06
Волховская, 12, 2, 4, 6, 8;
Комарова, 17, 19;
пр. Тверской, 1, 3, 5, 6, 7;
16-й полевой участок, 11.
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