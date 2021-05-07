Фото: пресс-служба Сочинского национального парка.

Парк«Дендрарий» в Сочи станет бесплатным для ветеранов. 9 Мая все объекты показа Сочинского национального парка будут бесплатными для ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в мэрии курорта.

С представителями старшего поколения сможет пройти один сопровождающий, при предъявлении документов. Для удобства граждан бесплатно будет предоставлен прокат электрокаров и проезд по канатной дороге.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, в Сочи закрыт для посещений парк «Дендрарий».