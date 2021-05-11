Более 91 тыс. жителей Сочи проголосовали по выбору территорий для благоустройства

Фото: пресс-служба мэрии Сочи

За выбор своей территории для благоустройства уже проголосовали более 91 тыс. сочинцев, сообщает пресс-служба города. Голосование продлится до 30 мая.

- Мы постарались создать максимально комфортные условия для прохождения голосования. В Сочи обучение прошли 270 волонтеров, которые помогают жителям зарегистрироваться на платформе и проголосовать, - отметил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

В рейтинговом голосовании участвуют восемь объектов. В результате жители Сочи должны будут выбрать одну зеленую территорию. Благоустройством власти города займутся в 2022 году.

Пока что по итогам голосовании лидируют: пешеходная зона вдоль реки Восточный Дагомыс с 15,2 тыс. голосов в Лазаревском районе.

В Центральном районе реконструкция набережной по ул. Конституции СССР от "Кубанского кольца" до рынка "Вертодром" - 23,4 тыс. голосов.

В Хостинском районе - территория вдоль реки Мацеста, от железнодорожной станции «Мацеста» до старой «Мацесты» - 17,9 тыс. голосов.

Адлерский район - общественная территория с. Красная Воля по ул. Володи Ульянова участок № 1 - 16,8 тыс. голосов