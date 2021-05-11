Мэр Краснодара Евгений Первышов выразил соболезнования родителям погибших в Казани детей

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Мэр Краснодара Евгений Первышов выразил глубокие соболезнование родителям детей, погибших 11 мая в школе №175 в Казани.

- Страшная трагедия в Казани, где в результате стрельбы в школе погибли и были ранены дети и взрослые. Эту потерю трудно пережить. Выражаю свои соболезнования всем родным погибших. Администрация Краснодара готова оказать любую помощь, которая может потребоваться, - написал глава города в своем телеграм-канале.

Мэр также подчеркнул, что во всех школах и детских садах сейчас усилен контроль на входах. Сотрудники правоохранительных органов проверяют меры антитеррористической защищенности всех образовательных учреждений.

- Такие трагедии не должны повторяться. Важно не терять связь с нашей молодежью, чтобы не потерять их самих. Профилактика экстремизма должна быть усилена, но определяющим фактором является и общение в семье, - отметил Евгений Первышов.

Ранее "КП" - Кубань" писала о том, что губернатор края Вениамин Кондратьев приказал провести во всех школах Кубани проверку систем безопасности. Эта вынужденная мера связана с трагедией, которая произошла этим утром в 175-й школе Казани.

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